МЗС України засуджує акт вандалізму біля генконсульства Польщі у Львові

Міністерство закордонних справ України засуджує акт вандалізму щодо генконсульства Польщі у Львові та заявляє про роботу з польськими партнерами над "позитивним порядком денним" двосторонніх відносин.

"МЗС України рішуче засуджує акт вандалізму, вчинений 8 лютого стосовно генконсульства Польщі у Львові. Системність, з якої зловмисники скоюють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-польським відносинам", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що українська сторона разом з польськими партнерами працює "над позитивним порядком денним наших двосторонніх відносин". Один з прикладів - активізація роботи українсько-польського Форуму партнерства, робоче засідання української частини якого відбулося у Києві 7 лютого 2017 р.

Як повідомлялося, невідомі написали на паркані генерального консульства Польщі у Львові фразу "Наша земля", а на самій будівлі поставила кілька плям червоного кольору.