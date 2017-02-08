В Україні проведуть кампанію інформування про УПА

Український інститут національної пам'яті проведе інформаційну кампанію щодо Української повстанської армії, на першому етапі якій розповідатимуть про боротьбу УПА з нацистським окупаційним режимом у роки Другої світової війни.

"У цьому році ми починаємо електронну кампанію під назвою "УПА: відповідь нескореного народу", бо вважаємо появу УПА відповіддю на жорстку окупаційну політику, а потім і відповіддю на встановлення в Україні комуністичного тоталітарного режиму. Завданням кампанії на першому етапі буде поширення інформації про боротьбу повстанців саме з нацистськими окупантами. Це потрібно не лише заради заповнення "білих плям" в історії, а очевидно, що це потрібно для спростування одного з головних міфів радянської пропаганди про колабораціонізм УПА", - сказав на прес-конференції в середу в Києві голова інституту Володимир В'ятрович.

Він зазначив, що до річниці завершення Другої світової війни в Європі 8 травня готується спеціальна виставка про УПА в контексті інших антинацистських рухів у Європі та порівняння УПА з польським, французьким, югославським та іншими рухами опору.

У другій половині 2017 року кампанія буде присвячена антикомуністичному фронту боротьби УПА, в контексті боротьби народів країн Балтії і Східної Європи проти комуністичного тоталітарного режиму. Готується велика міжнародна конференція у співпраці з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, що відбудеться в жовтні.

В. В'ятрович також зазначив, що Інститут національної пам'яті підготував законопроект, який має вирішити питання з реабілітацією людей, які відкрито зі зброєю в руках боролися проти радянської влади, оскільки досі чинний в Україні закон про реабілітацію жертв політичних репресій квітня 1991 року не вирішив цього питання.

Інформаційна кампанія стартує в річницю першого бою українських повстанців з нацистами – у ніч на 8 лютого 1943 року сотня УПА під командуванням 35-річного Григорія Перегіняка ("Коробки") атакувала нацистський гарнізон у районному центрі Володимирець Рівненської області.

Декан історичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка Іван Патриляк зазначив, що коли території України перебували під німецькою окупацією, українські націоналісти вели методичну, добре сплановану боротьбу проти нацистів. "І саме українських націоналістів нацисти сприймали як найбільшу загрозу своєму пануванню в краю протягом 1942-1944 років", - зазначив він.

Історик наголосив, що існують свідчення не лише з українських джерел, але і з німецьких, радянських і польських джерел, що УПА вела досить активну і масштабну боротьбу з нацистами і тими, кого вона вважала пронацистскими колабораціоністами.