Події

14:34 09.02.2017

Легкові автомобілі в січні випускав лише "Єврокар"

Виробництво легкових автомобілів у січні поточного року, за попередніми даними асоціації "Укравтопром", зросло на 34% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року, до 300 одиниць, при цьому всі автомобілі випущені виробником Skoda - ПрАТ "Єврокар" (Закарпатська обл.).

Згідно з повідомленням асоціації на своєму сайті в четвер, виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 7,8% - до 59 од. (але всі випущені Запорізьким автозаводом).

Водночас асоціація нагадує, що, на відміну від січня минулого року, до статистики минулого місяця не ввійшли показники ПАТ "АвтоКрАЗ".

"З незрозумілих причин "АвтоКрАЗ" із серпня минулого року закрив інформацію щодо обсягів виробництва", - йдеться в повідомленні.

За січень також вироблено 35 автобусів, що всемеро перевищило показник січня-2016.

Загалом з урахуванням усіх наданих виробниками даних, автовиробництво в січні зросло на 34,5%, до 394 автотранспортних засобів.

Як повідомлялося, в 2016 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося 23,2% порівняно з 2015 роком - до 4,34 тис. од. При цьому "Єврокар" збільшив виробництво автомобілів Skoda майже на 94% - до 3,937 тис. од., тоді як ЗАЗ скоротив випуск авто на 89% - до 403 одиниць. Випуск автобусів скоротився на 64,2% - до 321 одиниці.

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