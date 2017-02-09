Суд залишив у силі рішення про штраф для "Укрспирту"

Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про штраф для держпідприємства "Укрспирт" на суму 33 млн грн за незаконний видобуток підземних вод у Львівській області.

Як повідомляє в четвер прес-служба прокуратури Львівської області, Апеляційний суд підтримав рішення Господарського суду Київської області від 26 жовтня 2016 року за позовом прокуратури Львівської області до держкомпанії "Укрспирт" за відшкодування збитків на суму 33 млн грн, завданих незаконним видобуванням підземних вод у Львівській області.

Відповідач подав апеляційну скаргу, рішення за якою Київський апеляційний суд ухвалив рішення 26 січня 2017 року.

Як зазначено в повідомленні прокуратури, рішення апеляційної інстанції вступило в силу.