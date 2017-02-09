На АЕС у Франції стався вибух, один реактор зупинено

На атомній електростанції на північному заході Франції в четвер стався вибух, повідомила місцева преса.

За її даними, інцидент стався близько 10:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом) на АЕС "Фламанвіль".

Французькі ЗМІ повідомляють, що в результаті події можуть бути поранені.

Згідно з повідомленнями, ризику викиду радіоактивних речовин немає.

Як пише The Guardian, вибух стався в машинному відділенні, за межами зони розташування ядерних реакторів. Об 11:00 (13:00 кв) інцидент оголошено вичерпаним. Між тим, роботу одного з реакторів припинено. П'ятеро осіб постраждали від вдихання диму, але не отримали серйозних травм.

"Це серйознеатехнічна подія, але не ядерна катастрофа", - заявив місцевий чиновник Олів'є Марміон (Olivier Marmion).

АЕС перебуває в експлуатації з 1980 року.