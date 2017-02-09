ФГВФО домовляється з Нацбанком про реструктуризацію кредиту

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домовляється з Національним банком України про реструктуризацію кредитної заборгованості на 2018 рік, повідомив директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін.

"Ми домовляємося. Сподіваюся, що домовимося про реструктуризацію на наступний рік", - сказав він під час прес-клубу в Києві в четвер.

К. Ворушилін додав, що більше половини цієї заборгованості покрите облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Ми хочемо, щоб у момент закриття облігацій ми також закрили наші зобов'язання перед Національним банком", - зазначив він.

За його словами, погашення кредиту перед Нацбанком за планом в 2017 році становить 9 млрд грн. Заборгованість Фонду перед Міністерством фінансів наближається до 60 млрд грн, проте велика частина тіла кредиту та відсотків погашатиметься через 8-10 років.

ФГВФО на рік платить за відсотками 2,4 млрд грн.