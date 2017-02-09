Порошенко підписав закон про вдосконалення містобудівної діяльності

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон № 4733-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення містобудівної діяльності", повідомляє прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Як зазначається в повідомленні, згідно з новим законом порядок оформлення дозвільних документів при будівництві визначатиметься не за категорією складності об'єкта, а за класом наслідків (незначний, середній, значний). При цьому будівництво об'єктів з середнім та значним класом наслідків здійснюватиметься виключно за дозвільною системою.

"Великі житлові комплекси, багатоповерхові будинки, соціальні об'єкти, торгово-розважальні комплекси, офісні будівлі будуватимуть виключно за наявності повного пакета дозвільної документації", – йдеться в повідомленні.

За словами глави ДАБІ Олексія Кудрявцева, впровадження таких змін значно підвищить ефективність протидії держави незаконним забудовам вже на етапі оформлення документів.

"Недобросовісні забудовники не зможуть занижувати категорію складності, щоб зводити такі об'єкти, навмисно декларуючи недостовірну інформацію про право на земельну ділянку, містобудівні умови і обмеження, або уникнути проведення будівельної експертизи", – процитовано в повідомленні О. Кудрявцева.

Згідно з повідомленням, водночас закон максимально спрощує дозвільну систему для об'єктів незначного класу наслідків, що становлять понад 80% загальної кількості забудов в Україні.

"Так, будівництво приватних житлових споруд, господарських споруд, невеликих бізнес-об'єктів, складських приміщень можна починати вже на наступний день після подання повідомлення про початок будівельних робіт", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба ДАБІ, згідно з новим законом також посилиться відповідальність посадових осіб органів держархбудконтролю за прийняті ними рішення щодо оформлення дозвільної документації.

За словами О. Кудрявцева, імплементація норм закону допоможе суттєво підвищити рейтинг України в Doing Business, позитивно вплине на розвиток будівельної галузі загалом.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 січня 2017 року прийняла у другому читанні і загалом законопроект № 4733-1. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.