Події

18:34 09.02.2017

Обстріли мирного населення в Авдіївці тривають

Бойові дії в Авдіївці тривають, але менш активно, хоча в четвер у результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель, повідомив начальник ГУ Нацполіції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Бойові дії тривають, але вже менш активно, ніж тиждень тому. (...) Обстріли мирного населення тривають. Сьогодні о 14.30, у результаті обстрілу бойовиками міста, район вул. Тургенєва, попадання снарядів у двори чоловік, 1967 року народження, отримав осколкові поранення руки і лопатки", - написав він на сторінці в Facebook.

За словами В. Аброськіна, поліція продовжує нести службу в посиленому режимі, у місті додатково працюють чотири пункти поліції.

Пізніше відділ комунікації поліції Донецької області повідомив про осколкові поранення двох чоловіків унаслідок обстрілу бойовиками старої частини Авдіївки в четвер вдень. обидва постраждалих доправлені в лікарню.

Крім того, зруйновані два будинки на вул. Тургенєва.

В. Аброськін також констатує, що в місті є проблема з наявністю достовірної інформації. "Катастрофічно не вистачає не те що правдивих новин, але і інформації місцевого значення: телефонів екстрених служб і т. п. Все передається через "сарафанне радіо". Друкованих газет немає. Інтернет-ЗМІ читає переважно молодь і люди середнього віку. Літні авдіївці новини дізнаються через телебачення. У місті мовить одне радіо і транслюються 16 каналів "ДНР" і російської пропаганди. З українських - лише шість", - наголосив начальник облполіції.

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