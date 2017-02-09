СБ вивчить можливість підтримки проекту з інвентаризації лісів в Україні

Проект з обліку лісів в Україні, розроблено Державним агентством лісових ресурсів, його може потримати Світовий банк.

"Ми домовилися, що експерти Світового банку розглянуть підготовлене нами технічне завдання для здійснення повноцінного обліку українських лісів. Вони зі своєї сторони приєднаються до цього проекту, який ми починаємо з австрійцями. Зокрема, нададуть пропозиції щодо міжнародних стандартів обліку і технічної допомоги із його проведення", - написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook в. о. голови Держлісагентства Юшкевич Христина.

За її словами, маючи достовірну інформацію про облік лісів, Держлісагенство зможе удосконалити державний лісовий кадастр, забезпечити постійний моніторинг діяльності лісового господарства з допомогою засобів дистанційного зондування землі.

Як зазначила К. Юшкевич, Світовий банк також надасть експертну допомогу для розробки та впровадження Національної лісової програми.

"Основне питання - комплексна реформа лісового господарства. Представники Світового банку підтримали наше бачення в цьому питанні. Домовилися, що вони надаватимуть свою допомогу як на стадії розробки реформування, так і при впровадженні", - наголосила керівник Держлісагентства.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, для реформування лісового господарства вже створена робоча група для обговорення питань щодо формування підходів до управління лісовими ресурсами.