Насалик запевнив Раду в нормальному проходженні зими і закликав зняти блокаду поставок вугілля

Енергосистема України працює в штатному режимі і забезпечить проходження нинішнього опалювального сезону навіть за зниження температур до аномальних, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Об'єднана енергосистема працює в штатному режимі, і ми готові до будь-яких аномальних температур, які б не були в Україні... Немає питань, пройдемо ми осінньо-зимовий період", – сказав він, виступаючи на годині уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр наголосив, що багато в чому це вдалося завдяки диверсифікації постачання ядерного палива та виведення атомної промисловості на штатний режим, що забезпечує покриття 60% у виробництві електроенергії порівняно з 47% у травні 2016 року.

"Ми позбавили нашого східного сусіда основного впливу на нашу енергосистему: позбавили вентиля по газу і вмикача електроенергії. Ми самодостатня держава в енергетичному плані", – наголосив І. Насалик.

водночас він визнав, що існує проблема з поставками антрацитового вугілля з неконтрольованих територій (НКТ), яка загострилася у зв'язку з їх блокадою активістами.

Глава Міненерговугілля вважає, що питання блокади – це питання політичного рішення.

"Ви маєте чітко сказати: територія НКТ – це територія України або не України? 60 тис. шахтарів, які там працюють – це українці або не українці? Ми маємо усвідомити, що повна блокада призведе до того, що шахтарі не отримають заробітної плати. І тоді, якщо ці шахтарі, позбавлені форми існування, піднімуть зброю і виступлять проти режиму, який там є, я перший, хто візьме автомат і приєднається до блокади, але якщо шахтарі поповнять збройні сили там, то це питання крові", – заявив І. Насалик.

На його думку, рішення про блокаду має ухвалювати Верховна Рада, і якщо таке рішення буде прийнято, то здійснювати таку блокаду повинні не добровольці, а СБУ, армія та інші силові структури.

"Але ви повинні тоді взяти на себе відповідальність: якщо ці люди, позбавлені права на існування, 60 тис., візьмуть зброю і поповнять незаконні збройні формування – це кров, яка буде в нашій державі", – наголосив міністр.

Він уточнив, що оплата вугілля шахтарям на НКТ здійснюється, виходячи з тієї ж ціни вугілля, що на контрольованій території – 1730 грн за тонну, що вдвічі нижче, ніж ціна за формулою "Роттердам+". За його словами, заробітна плата перераховується на картки Ощадбанку, і ніякі інші платежі на НКТ не здійснюються.