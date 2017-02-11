Українського письменника Жадана затримала міліція в готелі в Мінську

Українського письменника, поета та волонтера Сергія Жадана в ніч на суботу співробітники міліції затримали в готелі в Мінську і до ранку протримали у відділку через заборону в'їзду в Білорусь.

"А ось весела історія, яка сталася зі мною сьогодні в Мінську. Близько другої ночі до мене в готельний номер прийшов міліцейський патруль - серйозний і зосереджений. Нічого не пояснюючи, доставили у відділення, почали пробивати по базі, нічого не знайшли. Зателефонувала до КДБ. Там їм порадили їхати в інше відділення, Ленінське. У Ленінському знову пробивали по базі, нарешті, пояснили - виявляється, мені ще з 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ (яка досада) з формулюванням "за причетність до терористичної діяльності". А оскільки Білорусь і Казахстан перебувають із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном", - написав С.Жадан на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у суботу.

За словами письменника, йому довелося провести ніч у камері, а вранці його розпитували про тероризм. "Зрештою, поставили штамп про заборону в'їзду в Білорусь на невизначений термін", - повідомив він.

"І якщо неможливість потрапити в Казахстан я ще якось переживу, то за Білорусь прикро", - зазначив письменник.

С.Жадан також звернувся до українських дипломатів з проханням відреагувати на цей інцидент. "Дорогі друзі з МЗС та посольства України в Білорусі, це ж неправильно, коли українських поетів заарештовують без пояснення і тримають у камері без причини? Правильно ж? Може якось відреагуєте?" – написав він.