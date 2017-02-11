В Україні найближчої доби морози дещо ослабнуть, місцями туман

В Україні найближчої доби 12 лютого характер погоди не зміниться, істотних опадів не очікується, морози дещо послабшають, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, західних областях України вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 13-18°; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.

У Києві 12 лютого без істотних опадів, температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 лютого найвища температура вдень була 10,0° в 1995 році, найнижча вночі -27,4° в 1929 році.

В Україні 13 лютого також істотних опадів не очікується. На дорогах ожеледиця. На Правобережжі місцями туман. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-12° морозу, в більшості західних і східних областей 10-16° морозу; вдень 2-8° морозу, на півдні і в Карпатах від 4° морозу до 2° тепла, на Закарпатті до 7° тепла.

У Києві 13 лютого без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 4-6° морозу.