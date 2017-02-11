Помер керівник Національного університету оборони України ім.Черняховського генерал Воробйов

Керівник Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського Геннадій Воробйов помер на 56-му році життя, повідомив позаштатний радник президента України Петра Порошенка, волонтер Юрій Бірюков.

"Сьогодні він провів нараду. Повернувся в кабінет. У свій робочий кабінет - ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний Вільний", - написав Ю.Бірюков на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у суботу.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю генерал-полковника.

"Пішов з життя видатний військовий діяч сучасної України генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов. Він раптово помер на робочому місці. Дякую за гідну службу, Геннадію Петровичу, за витримку, за мужність і за чесність. Світла пам'ять про Вас назавжди залишиться в наших серцях", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в мікроблозі "Твіттер".

Генерал-полковник Геннадій Воробйов (1961 року народження) з 18 листопада 2009 року до 17 січня 2014 року обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 16 лютого 2014 року був першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

21 травня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак представив Г.Воробйова на посаді виконувача обов'язків керівника Національного університету оборони України ім. В.Черняховського.