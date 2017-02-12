Події

14:50 12.02.2017

Київська влада веде переговори про будівництво в столиці двох сучасних заводів із сортування і переробки сміття

Столична влада веде переговори з інвесторами щодо будівництва сучасних заводів із сортування та переробки сміття, щоб уже через два роки такі заводи почали працювати в Києві, повідомив голова Київської міської адміністрації Віталій Кличко.

"Ми наразі ведемо переговори про те, щоб побудувати два таких комбінати. Один – ближче до Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація дуже критична. У жодному разі ми не хочемо потрапити в таку саму складну ситуацію, в яку потрапив Львів", – йдеться в заяві мера Києва розміщеному на сайті КМДА в суботу.

В.Кличко наголосив, що переговори з інвесторами мають завершитися до кінця поточного року. "Після цього нам знадобиться 1,5 - 2 роки для того, щоб заводи почали працювати", - сказав він.

Крім того, в планах КМДА також модернізація заводу "Енергія". Столична влада планує поставити на заводі сучасне обладнання для того, щоб підприємство не викидало ніяких шкідливих речовин і тим самим не завдавало шкоди киянам.

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