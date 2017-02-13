Бойовики з гранатометів обстріляли КП "Мар’їнка", постраждалих немає

Незаконні збройні формування надалі обстрілюють позиції, на яких несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України, минулого вечора здійснили обстріл контрольного поста "Мар’їнка" зі стрілецької зброї та гранатометів.

Як повідомляє в понеділок уранці прес-служба Держприкордонслужби України, ввечері в неділю з боку н. п. Олександрівка, розташованого на неконтрольованій владою України території Донбасу, у напрямку КП "Мар’їнка" бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. "За 50 метрів від блокпоста розірвалися близько десяти гранат. Ніхто з українських військових не постраждав", - йдеться в інформації.

В українському пограничному відомстві нагадали, що від початку місяця блокпост "Мар’їнка" вже неодноразово зазнавав обстрілів із боку бойовиків. Крім того, з мінометів і великокаліберної зброї НЗФ нещодавно відкривали вогонь по однойменному контрольному пункту в'їзду-виїзду. Тоді був пошкоджений один зі службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати.