Програму докапіталізації на 1 лютого мають виконати 15 із 35 найбільших банків України

Програму докапіталізації та плани реструктуризації, розроблені за підсумками проведеної раніше діагностики, станом на 1 лютого 2017 року виконали в повному обсязі дев'ять банків із 35 найбільших українських банків, ще 11 банків спочатку такої докапіталізації не потребували, повідомив Національний банк України в понеділок.

Згідно з його даними, ще 15 банків продовжують виконувати таку програму, чотири - Фідобанк, "Хрещатик", "Платинум" та Фортуна-банк - виведені з ринку.

Нацбанк констатує, що із 18 найбільших банків країни на початок лютого цього року 12 уже повністю відповідають вимогам щодо капіталу, а серед наступних 17 таких наразі лише вісім.

Водночас діагностику першої двадцятки було проведено станом на 1 квітня 2015 року, тоді як решти - на 1 січня 2016 року.

НБУ також повідомив, що за результатами проведеної на 1 квітня 2016 року діагностики третьої групи з 21 банку десятьом із них докапіталізація не знадобилася, 11 інших надали програми докапіталізації та плани реструктуризації, але наразі ніхто з них не виконав їх у повному обсязі.

"З топ-60 банків, які вже пройшли діагностику, 21 банк з самого початку не потребував докапіталізації, дев'ять банків станом на початок лютого 2017 р. виконали затверджені НБУ програми докапіталізації в повному обсязі, чотири банки за невиконання програм докапіталізації визнані неплатоспроможними. 26 банків виконують узяті на себе зобов'язання щодо докапіталізації згідно із затвердженим графіком", - підсумував регулятор.

Центробанк також повідомив, що з 13 лютого розпочав діагностичне обстеження решти 37 невеликих банків і має намір провести його у два етапи - до 1 червня та 1 серпня 2017 року.

Як повідомлялося, в результаті кризи та заходів Нацбанку з очищення ринку кількість діючих банків в Україні на сьогодні скоротилася до 93.