Події

12:33 13.02.2017

У Києві минулого тижня захворюваність на грип зросла на 7%, епідпоріг не перевищено

У Києві минулого тижня, з 6 по 12 лютого, зареєстровано близько 23 тис. хворих на грип та ГРВІ, що на 25% нижче за епідеміологічний поріг, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Показник захворюваності на сьогодні на 25% нижче за епідеміологічний поріг... За шостий тиждень зареєстровано хворих близько 23 тис., рівень захворюваності зростає. У нас є підвищення порівняно з минулим тижнем на 7%", - сказав М.Поворозник на прес-конференції в Києві в понеділок.

У структурі захворюваності за шостий тиждень, за словами представника КМДА, діти становлять 70%. М.Поворозник зазначив, що до закладів охорони здоров'я столиці з 6 по 12 лютого госпіталізовано 297 осіб, із них 216 - діти.

За його словами, закрито на карантин одну школу в Дніпровському районі столиці.

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