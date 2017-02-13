Події

12:39 13.02.2017

Енергоштаб розгляне можливість віялових відключень е/е через зниження запасів вугілля

Антикризовий енергетичний штаб на засіданні в понеділок розгляне можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні енергоштаб розгляне питання стратегічних запасів. Ви розумієте: якщо є двотижневий запас - це означає лише одне, що ми не можемо цей запас спалити, щоб за два тижні увійти в кризу. Ми маємо вже сьогодні вжити певних заходів для недопущення зниження запасів вугілля до критичних обсягів", - сказав він на прес-конференції в Києві в понеділок.

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