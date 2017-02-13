Один боєць ЗСУ поранений у неділю поблизу Авдіївки, загиблих немає

Жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за добу 12 лютого, проте один військовий був поранений, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, один боєць дістав поранення в районі Авдіївки", - сказав О.Мотузяник на брифінгу в Києві в понеділок.

За його словами, в зоні АТО в неділю бойовики 67 разів обстріляли позиції сил АТО.

Лише чотири з них прийшлися на луганський напрямок, Попаснянський район. Один обстріл стався вранці, решта ввечері, між 21-ю та 23-ю годинами. При цьому використовувалися кулемети і гранатомети. "На ділянці фронту від російського кордону до Золотого вчора бойові дії не велися", - розповів О.Мотузяник.

На донецькому напрямку стався 21 обстріл із боку бойовиків, зокрема шість мінометних. "Як і раніше, основна активність противника зосереджена біля Авдіївки. Учора бойові дії на цих рубежах велися з перервами близько восьми годин. При цьому противник застосовував міномети", - повідомив спікер Міноборони.

Північніше, на ділянці фронту Верхньоторецьке-Новоселівка, бойовики чотири рази відкривали вогонь із мінометів і легкого озброєння. Також незаконні збройні формування порушували режим тиші на Світлодарській дузі, поблизу Горлівки та в донецькому аеропорту. "Зокрема, в Троїцькому і Кам’янці стріляли ворожі снайпери, а по позиції "Шахта Бутовка" - ворожа БМП", - поінформував О.Мотузяник.

Більшість обстрілів бойовиків припала на маріупольський напрямок, при чому із 42 обстрілів п’ять - мінометних. "Противник продовжує обстріли українських позицій практично на всій лінії фронту, епізодично застосовуючи важке озброєння. Учора по наших позиціях було випущено не менше ніж 27 мін. Найбільша кількість збройних інцидентів припала на Красногорівку, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне. Як і раніше, бойовики починають стріляти ще до світанку, а ближче до вечора їх активність значно зростає", - розповів спікер Міноборони.