Міноборони заборонило командування ЗСУ купувати легкові авто і мобільні телефони, окрім передбачених законом випадків

Міністерство оборони України наказало командуванню Збройних сил України мінімізувати витрати на відрядження, ши купувати легкові автомобілі та мобільні телефони і наказало провести інвентаризацію активів і зобов'язань.

Так, згідно з наказом про бюджетну політику Міноборони на 2017 рік від 9 лютого, відомство розпорядилося забезпечити мінімізацію на службові відрядження, обмежити проведення виїзних нарад, конференцій, нарад, не допускати використання бюджетних коштів на проведення виставок, ярмарків, з'їздів за рахунок загального фонду бюджету.

Крім того, Міністерство оборони заборонило придбання легкових автомобілів, мобільних телефонів, окрім передбачених законодавством випадків.

Оплату послуг мобільного зв'язку наказали здійснювати передусім за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету.

Згідно з наказом, командування має забезпечувати своєчасну і повну оплату комунальних послуг, не допускаючи заборгованості.

Міноборони також розпорядилося здійснювати оплату лише за фактично надані товари, виконанні роботи і надані послуги, забезпечити ефективну претензійну та позовну роботу за всіма випадками невиконання постачальниками продукції узятих зобов'язань.

Наказ передбачає, що командування має забезпечити проведення інвентаризації активів і зобов'язань.

Документ також встановлює, що надбавка військовослужбовцям за виконання особливо важливих завдань становить 50% посадового окладу, а щомісячна додаткова грошова допомога становитиме 60% місячного грошового забезпечення для всіх військовослужбовців, окрім строкової служби.

Розмір грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ за наймання житлових приміщень з 1 січня 2’017 року становить 3000 грн у Києві, 2250 грн в обласних центрах і 1500 грн в інших населених пунктах. Якщо у сімї військовослужбовця три і більше особи, йому зазначені виплати збільшуються в 1,5 рази.