Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо основних показників державного оборонного замовлення на 2017 р. і 2018-2019 рр.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 27 січня 2017 року Основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік і 2018, 2019 роки".

Відповідний указ президента України №31/2017 оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави в понеділок, 13 лютого 2017 року.

Контроль за виконанням рішення РНБОУ, введеного в дію цим указом, П. Порошенко поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 27 січня 2017 року на засіданні РНБО були схвалені основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та прогнозні показники на наступні два роки.

Так, рішенням РНБО України уряду доручено затвердити схвалені на засіданні основні показники державного оборонного замовлення з урахуванням витрат, передбачених бюджетом на поточний рік.

Серед визначених у держоборонзамовлення пріоритетів: розробка і виробництво нових зразків озброєння та військової техніки, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягу державних гарантій за кредитами та спрощення механізму їх отримання для суб'єктів господарювання, які залучаються до виконання держоборонзамовлення.

Держоборонзамовленням, зокрема, передбачено забезпечити Збройні сили України та інші воєнізовані формування новим перспективним озброєнням і військовою технікою: сучасними ракетними і артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби і радіолокації, сучасними засобами зв'язку і управління, комплексами розвідки для артпідрозділів, засобами спостереження, прицілювання і нічного бачення, заплановано також модернізація літаків, вертольотів та іншої військової техніки тощо.

Крім того, рішенням РНБО України передбачено розпочати "Державну цільову програму створення і освоєння виробництва боєприпасів і продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року.

Кабміну України доручено, з урахуванням недофінансування держоборонзамовлення в 2016 році, внести відповідні корективи в "Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року".