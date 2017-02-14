Зростання ВВП України в IV кв.-2016 прискорилося до 4,7%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2016 року до аналогічного періоду 2015 року прискорилося до 4,7% порівняно з 2% у третьому кварталі, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з її даними, відносно до третього кварталу 2016 року зростання в четвертому становило з урахуванням сезонного фактора, 1,9%.

Як повідомлялося, в грудні минулого року Держстат поліпшила оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2016 року з 1,8% до 2%, тоді як у другому кварталі цього року такий показник становив1,4%, а в першому – лише 0,1%.

Нацбанк у січні 2017 року покращив оцінку зростання ВВП України в 2016 році з 1,1% до 1,8% і підвищив прогноз на 2017 рік до 2,8% з 2,5%.

ВВП України в 2015 році впав на 9,9% після зниження на 6,6% в 2014 році, хоча темпи падіння "квартал до аналогічного кварталу попереднього року" постійно знижувалися: у першому кварталі – 17%, у другому – 14,7%, в третьому – 7,2%, у четвертому – 1,4%.