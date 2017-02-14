Події

10:40 14.02.2017

Бойовики за добу 72 рази обстріляли позиції сил АТО, одного військовослужбовця поранено

За минулі суки бойовики 72 рази обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті чого один український військовослужбовець дістав поранення, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська вперто порушують режим тиші, обстрілюючи наші позиції з важкого озброєння", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО в Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Піски з артилерії калібру 122 мм, Невельске, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхнеторецьке, Новоселівку-2 і Луганське – з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, Невельске обстрілював снайпер.

На Маріупольському напрямку бойовики вели обстріл з артилерії калібру 122 мм, танків, БМП і БТР, Водяне, з мінометів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї –Лебединське, Богданівку, Павлопіль і Широкине.. Крім того, Широкине обстрілювали з БМП і снайпер.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО в околицях Кримського, Валуйського, Новоолександрівки і Станиці Луганської з мінометів калібру 82 мм і гранатометів.

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