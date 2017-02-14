Події

11:00 14.02.2017

У Донецьку повідомили про вибух на хімзаводі

На території Донецького хімзаводу стався вибух, повідомляє у вівторок сайт адміністрації Донецька.

"За попередньою інформацією, близько 10 ранку стався вибух у районі ремонтного цеху Донецького казенного заводу хімічних виробів (Ратнівський район). Даних про потерпілих і руйнування немає. Причини встановлюються з керівництвом заводу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили "Інтерфаксу" місцеві мешканці, будинки яких розташовані поруч з територією заводу, кілька будинків на вул. Ленкоранській залишилися без скла.

Наразі в північно-західній частині міста видно стовп чорного диму.

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