У Донецьку повідомили про вибух на хімзаводі
На території Донецького хімзаводу стався вибух, повідомляє у вівторок сайт адміністрації Донецька.
"За попередньою інформацією, близько 10 ранку стався вибух у районі ремонтного цеху Донецького казенного заводу хімічних виробів (Ратнівський район). Даних про потерпілих і руйнування немає. Причини встановлюються з керівництвом заводу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили "Інтерфаксу" місцеві мешканці, будинки яких розташовані поруч з територією заводу, кілька будинків на вул. Ленкоранській залишилися без скла.
Наразі в північно-західній частині міста видно стовп чорного диму.