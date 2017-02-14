Події

11:40 14.02.2017

Понад 16 тис. працівників Донецької залізниці перейшли на роботу до підконтрольної "Укрзалізниці" філії

Кількість працівників державного підприємства "Донецька залізниця" (Донецьк), які продовжили трудові відносини (переведені і т. д.) з регіонального філіалу "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", становила 16,5 тис. осіб.

"Справа в тому, що "Укрзалізниця" відмовилася співпрацювати з Донецькою філією, доки не перереєстровується в Україні і не перереєструє всіх працівників в Ощадбанку. Почалося тривале і виснажливе протистояння на всіх ланках. Нам доводилося боротися з "ордою" за кожного працівника УЗ, який погоджувався перереєструватися: на людей тиснули морально і фізично, погрожували їм та їхнім сім'ям. Зараз, мабуть, вже можна сказати, що більше місяця ми всі разом боролися за те, щоб переоформити... дев'ять співробітників. Дев'ять із 23 тис.", - написав на своїй сторінці в мережі Facebook заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука

Він додав, що на сьогоднішній день таких співробітників вже 16,5 тис.

Як повідомлялося у вересні 2016 року, кількість співробітників ДП "Донецька залізниця", які продовжили трудові відносини з регіональним філіалом "Укрзалізниці", становила близько 15 тис., відповідно, у Донецькій дирекції залізничних перевезень - майже 11 тис., Луганській– 4 тис.

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