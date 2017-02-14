Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького І ступеня генерал-полковника Воробйова

Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького І ступеня генерал-полковника Геннадія Воробйова, повідомляє сайт глави держави.

"Генерала нагороджено високою державною нагородою за видатні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності і безпеки Української держави, самовіддане служіння народу України, зразкове і бездоганне виконання військового обов'язку", - зазначено в повідомленні.

"Боляче, що такі люди йдуть саме зараз. Спасибі за службу, Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність спасибі. Світла пам'ять про Вас назавжди залишиться в наших серцях", - зазначив президент.

Начальник Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського Геннадій Воробйов раптово помер на 56-му році життя.

Г. Воробйов з 18 листопада 2009 року до 17 січня 2014 року обіймав посаду командувача Сухопутними військами Збройних сил України. З 16 лютого 2014 року був першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ, а 21 травня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак представив Г. Воробйова на посаді виконувача обов'язків начальника Національного університету оборони України ім. В. Черняховського.