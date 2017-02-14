Гройсман закликає припинити блокаду критичних товарів з ОРДЛО для енергоринку та металургії

Подальше продовження блокади вантажного залізничного сполучення з ОРДЛО призведе до кризи в енергетиці та металургії, скорочення валютного виторгу та уповільнення економічного зростання, тому необхідно розблокувати постачання критичних товарів, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні деякі українці власними руками хочуть зірвати опалювальний сезон і змусити віялові відключення електроенергії. Це неприпустимо, треба розмежувати боротьбу з контрабандою та боротьбу з українським народом", - заявив він, відкриваючи засідання уряду в Києві у вівторок.

"Я переконаний в тому, що критичний імпорт мінімального набору продукції, який ми отримуємо з українських надр, ми можемо абсолютно спокійно сьогодні використовувати", - заявив В. Гройсман.

Він наголосив, що від цих поставок залежить робота металургії, в якій зайнято 300 тис. осіб і яка забезпечує значну частку експорту та валютних надходжень у країну.

"Якщо Авдіївський коксохім міг зупинитися від обстрілу росіян, то тепер він може зупинитися, оскільки у нього немає сировини для роботи", - сказав прем'єр-міністр.

Він також констатував, що в Україні в структурі виробництва електроенергії понад 30% припадає на електроенергію з вугілля, а окремі міста, зокрема Київ, Харків, Черкаси та Чернігів, серйозно залежні від вугілля щодо забезпечення теплом.

"Антрацитове вугілля видобувається на тимчасово непідконтрольній нам території. Щоб здійснити модернізацію, відмовитися від цього вугілля і перейти на газову групу, яка видобувається на підконтрольній території, нам потрібно 3-5 років і кожен рік інвестиції в розмірі не менше 15 млрд грн", - зазначив прем'єр.

За його словами, уряд проводить політику диверсифікації поставок енергоресурсів, однак на це потрібен час.