Події

13:28 14.02.2017

Уряд затвердив держгарантію за кредитом ЄБРР державному Укрексімбанку на $150 млн

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу затвердив надання державної гарантії за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) державному Укрексімбанку на $150 млн.

"Ці кошти будуть використані для підтримки малого та середнього бізнесу при виході на експортні ринки. Це наш пріоритет і це практичний інструмент, яким буде користуватися бізнес", - сказав під час засідання міністр фінансів Олександр Данилюк.

Розглянувши це питання, уряд вирішив затвердити постанову, що визначає умови і вартість гарантії, а також проект розпорядження про завершення переговорів з ЄБРР.

Укрексімбанк заснований в 1992 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (160,304 млрд грн) банк посідав третє місце серед 93 діючих у країні банків.

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