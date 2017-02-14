Події

15:10 14.02.2017

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО з великокаліберних мінометів і гранатометів

Бойовики здійснюють обстріли позицій Збройних сил України із забороненої Мінськими домовленостями зброї, зокрема великокаліберних мінометів, гранатометів і бойових машин піхоти, повідомляє прес-центр штабу АТО у вівторок.

"На маріупольському напрямку окупанти обстріляли позиції Збройних сил України з 120-мм мінометів. На донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети і бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу у вівторок.

У штабі зазначають, що бойовики продовжують обстріли українських позицій попри домовленості щодо припинення вогню.

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