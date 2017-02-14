Україна завершила 2016 р. із негативним сальдо зовнішньої торгівлі товарами $2,886 млрд

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в 2016 році становило $2,886 млрд, тоді як у 2015 році воно було позитивним у розмірі $610,7 млн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Згідно з її даними, торік експорт товарів скоротився порівняно з 2015 роком на 4,6% (на $1,764 млрд) - до $36,363 млрд, імпорт збільшився на 4,6% (на $1,732 млрд) - до $39,249 млрд.

Держстат уточнює, що в 2016 році зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу.

У результаті коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 (у 2015 році - 1,02).