Події

16:44 14.02.2017

Україна завершила 2016 р. із негативним сальдо зовнішньої торгівлі товарами $2,886 млрд

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в 2016 році становило $2,886 млрд, тоді як у 2015 році воно було позитивним у розмірі $610,7 млн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Згідно з її даними, торік експорт товарів скоротився порівняно з 2015 роком на 4,6% (на $1,764 млрд) - до $36,363 млрд, імпорт збільшився на 4,6% (на $1,732 млрд) - до $39,249 млрд.

Держстат уточнює, що в 2016 році зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу.

У результаті коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 (у 2015 році - 1,02).

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