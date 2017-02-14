Посівна кампанія в Україні під загрозою зриву через припинення сертифікації насіння - УКАБ

Сертифікація насіння в Україні не здійснюється з грудня 2016 року, що ставить під загрозу проведення посівної кампанії ярових культур, повідомив виконавчий директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олександр Жемойда на прес-конференції в Києві у вівторок.

З моменту припинення діяльності Держсільгоспінспекції функції з сертифікації насіння було передано Мінагропроду, який розпочав процес створення держпідприємства "Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції".

За словами О.Жемойди, наразі процес сертифікації насіння не відновлено, процес створення ДП та всіх його територіальних відділень і лабораторій не завершено, порядок здійснення сертифікації Кабмін досі не затвердив, сертифікацію насіння, виробленого в 2016 році, не завершено.

"За нашою інформацією, сертифікацію в Дніпропетровській області може бути поновлено у квітні-травні, фактично в цей час вже завершиться посівна і наш товар буде не потрібний. Якщо фермер не зможе посіяти, то у нас втрати, звісно ж, будуть, але насамперед вони будуть в української економіки, яка сильно залежить від експорту зернових", - прокоментував ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Syngenta в Україні Гебхард Рогенхофер.

За його словами, насінні компанії готові платити за послуги з сертифікації, але поки що ніхто не розуміє ні порядку цієї процедури, ні термінів початку процесу сертифікації.

"Зараз ми свою продукцію імпортувати можемо, але сертифікувати її ніде. Українським компаніям у цій ситуації ще важче, адже вони обов'язково повинні мати вітчизняний сертифікат, тоді як у іноземних компаній є сертифікати якості насіння OECD та ISTA", - додав керівник Syngenta в Україні.

Він зазначив, що затвердження порядку сертифікації насіння винесено на засідання Кабміну 22 лютого, але якщо питання з сертифікацією не вирішиться найближчого тижня, то багатьом фермерам не буде що сіяти цієї весни.

Директор із розвитку бізнесу компанії "Агроскоп Інтернешнл" Олег Стеценко під час прес-конференції в Києві зазначив, що із 400-450 тис. тонн насіння кукурудзи, соняшнику, сої та інших ярових культур, необхідних на проведення весняної посівної, 25-30% насіння чекає на свою сертифікацію.

"150 тис. тонн насіння не сертифіковані і, відповідно, не можуть бути висіяні. Це означає, що 2-3 млн га сільськогосподарських угідь можуть бути незасіяні", - наголосив О.Стеценко на прес-конференції.

Г.Рогенхофер пояснив, що наразі його компанія має законтрактовані партії насіння, і частину з них уже передплатили клієнти, але реалізувати товар без сертифікації компанія не може.

Заступник директора департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагропроду Леонід Сухомлин під час прес-конференції повідомив, що лабораторії в 14 областях України почали приймати заявки на сертифікацію.

"Прийнято 1300 заявок і відібрано 610 проб. Відібрані заявки та проби направляють до центральної лабораторії, яка акредитована. Проби вже почали відбирати, закінчуються дослідження, але сертифікати ще не видано", - сказав він.

За його словами, в Дніпропетровській, Миколаївській, Чернігівській областях не призначено агрономів-інспекторів. У Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській, Харківській і Чернівецькій областях агрономів-інспекторів призначено, але ще не відібрано проби насіння. Ці проблеми, на думку Л.Сухомлина, буде вирішено протягом двох тижнів.

Представник Мінагропроду зазначив, що ДП із сертифікації передано 110 лабораторій і майнових комплексів з-під управління Держсільгоспінспекції.

"Проте ці лабораторії необхідно ще акредитувати. На сьогодні акредитація коштує 80-100 тис. грн. ДП госпрозрахункове і на сьогодні не має ані копійки. Тому це неможливо зробити", - наголосив Л.Сухомлин.

В УКАБ для вирішення проблеми з сертифікацією пропонують дозволити продаж насіння з міжнародними сертифікатами ОЕСD та ІЅТА, затвердити порядок проведення сертифікації, передбачити, що номери наклейок, які були присвоєні Держсільгоспінспекцією для формування партій виробниками, є дійсними для видачі сертифікатів на сформовані партії.