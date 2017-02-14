Бойовики 26 разів обстріляли сили АТО у вівторок

Від початку доби і до 18:00 вівторка українські військові зафіксували 26 обстрілів своїх позицій, здійснених бойовиками на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 26 обстрілів. Втрат серед наших військових немає", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру у Facebook.

Так, на донецькому напрямку бойовики з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. Зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски та Новгородське.

На маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль і Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника.

На луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.