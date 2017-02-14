НБУ в 2016 р. повернув понад 4 млрд грн за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків

Національний банк України (НБУ) в 2016 році повернув понад 4 млрд грн за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, Нацбанк отримав 2,3 млрд грн у результаті погашення заставлених за кредитами цінних паперів, 1,04 млрд грн - у результаті погашення або реалізації заставлених кредитів, 448,6 млн грн - у результаті відчуження 172 об'єктів і 295,3 млн грн - за рахунок інших джерел.

НБУ, крім того, нагадує, що в 2015 році йому вдалося повернути за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,1 млрд грн.

За даними Нацбанку, більш суттєвого повернення коштів вдалося досягти завдяки оптимізації роботи структурних підрозділів НБУ, що супроводжують задоволення кредиторських вимог регулятора. Крім того, активізувалася робота Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо реалізації заставленого майна та перерахування коштів від погашення заставлених кредитів.

"Із січня 2017 року реалізація заставленого в НБУ майна здійснюється ФГВФО виключно через систему ProZorro. Це дозволило підвищити рівень прозорості продажів та збільшити коло потенційних покупців активів неплатоспроможних банків", - наведено в повідомленні слова директора департаменту управління ризиками НБУ Ігоря Будника.

Загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед НБУ на 1 січня 2017 становив 51,8 млрд грн.