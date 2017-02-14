Кабмін затвердив держоборонзамовлення на 3 роки - МЕРТ

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 лютого затвердив державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середньострокове держоборонзамовлення ухвалюється вперше і передбачає прогнозованість видатків державного бюджету, створює умови для рівномірного завантаження підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та сталого розвитку їхніх виробничих потужностей.

"Планування державного оборонного замовлення на три роки є частиною середньострокового економічного планування, яке уряд запровадив цього року", - наводить слова заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка прес-служба МЕРТ.

Зазначено, що державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки передбачає фінансування закупівель озброєння та військової техніки (переважна частина), модернізацію наявних зразків озброєння, відновлення виробничих потужностей українських підприємств ОПК та роботи щодо створення нових зразків озброєння.

У 2017 році фінансування потреб державних замовників було збільшено порівняно з попереднім роком, частка витрат із загального фонду державного бюджету також зросла.

"Звертаємо увагу на те, що державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки - це документ з обмеженим доступом, і в інтересах національної безпеки деталі його змісту не можуть бути оприлюднені", - повідомили в міністерстві.

Як повідомлялося, 27 січня 2017 року на засіданні РНБО було схвалено основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік і прогнозні показники на наступні два роки.

Так, рішенням РНБО України уряду доручено затвердити схвалені на засіданні основні показники державного оборонного замовлення з урахуванням видатків, передбачених бюджетом на поточний рік.

Серед визначених у держоборонзамовленні пріоритетів: розробка і виробництво нових зразків озброєння і військової техніки, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, збільшення обсягу державних гарантій за кредитами і спрощення механізму їх отримання для суб'єктів господарювання, які залучають до виконання держоборонзамовлення.

Держоборонзамовленням, зокрема, передбачено забезпечити Збройні сили України та інші воєнізовані формування новим перспективним озброєнням і військовою технікою: сучасними ракетними і артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби та радіолокації, сучасними засобами зв'язку та управління, комплексами розвідки для артпідрозділів, засобами спостереження, прицілювання та нічного бачення, планується також модернізація літаків, вертольотів та іншої військової техніки тощо.

Крім того, рішенням РНБО України передбачено розпочати "Державну цільову програму створення та освоєння виробництва боєприпасів і продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року".

Кабміну України доручено, з урахуванням недофінансування держоборонзамовлення в 2016 році, внести відповідні корективи до "Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року".

Президент України Петро Порошенко 13 лютого ввів у дію рішення РНБО від 27 січня 2017 року "Основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки".