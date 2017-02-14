Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2016 р. зменшилося в 11 разів - Держстат

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2016 році становило $0,34 млрд, що в 11,3 раза менше, ніж у 2015 році, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

За її даними, за минулий рік експорт товарів і послуг знизився на 4,1% - до $44,89 млрд, тоді як імпорт зріс на 3,7% - до $44,55 млрд.

Держстат уточнює, що експорт товарів у 2016 році зменшився на 4,6% - до $36,36 млрд, тоді як імпорт збільшився на 4,6% - до $39,25 млрд.

Експорт послуг за минулий рік скоротився на 1,1% - до $9,63 млрд, імпорт - на 4%, до $5,3 млрд.

Держстат зазначає, що експорт до країн СНД упав на 14,7% - до $9,67 млрд, тоді як до інших країн - лише на 0,7%, до $35,22 млрд. При цьому до країн ЄС він збільшився на 2,9% - до $15,78 млрд.

Водночас падіння імпорту з країн СНД становило 16,7% - до $9,39 млрд, тоді як з інших країн імпорт зріс на 10,9% - до $35,16 млрд, зокрема з країн ЄС - на 7,7%, до $19,47 млрд.

Як повідомлялося, позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2015 році становило $4, 06 млрд, що на $0,71 млрд, або на 21,1%, більше, ніж у 2014 році. Експорт впав на 27,2% - до $46,65 млрд, імпорт - на 29,9%, до $42,58 млрд.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2016 року становило $1,02 млрд, що на 46,5% гірше за показник першого півріччя 2015 року. Зокрема, експорт товарів і послуг знизився на 9,2% - до $20,61 млрд, тоді як імпорт - на 5,8%, до $19,59 млрд.

За підсумками дев’яти місяців 2016 року сальдо впало до $0,65 млрд, що в 4,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Темпи падіння експорту товарів і послуг знизилися до 7,8%, імпорту - до 0,9%, а в абсолютних цифрах експорт та імпорт становили відповідно $32,03 млрд та $31,38 млрд.

Дані Держстату суттєво різняться від даних Нацбанку, що враховують, зокрема, неформальну торгівлю та приватний туризм. Згідно з опублікованою раніше центробанком статистикою платіжного балансу, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України за 2016 рік становило $5,58 млрд, що в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Зокрема, експорт товарів і послуг впав на 4,1% - до $45,92 млрд, тоді як імпорт зріс на 3,9% - до $51,50 млрд.