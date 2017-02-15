Події

13:35 15.02.2017

«Медіа Група Україна» створює єдиний інформаційний мультиплатформовий бренд «Сьогодні»

«Медіа Група Україна» з 14 лютого запустила єдину масштабну новинну платформу - «Сьогодні». Телебачення, преса, діджитал - всі ці канали комунікації тепер будуть об'єднані в спільний інформаційний бренд.

«У результаті синергії і активної взаємодії між інформаційним мовленням телеканалу «Україна», сайтом Сегодня.ua і газетою «Сегодня» буде здійснюватися максимальне інформування аудиторії 24 години на добу, 7 днів на тиждень під єдиним брендом - «Сьогодні», - йдеться в офіційному повідомленні групи.

«Створення мультиплатформового новинного бренду «Сьогодні» - це етапні зміни, до яких ми давно готувалися і цілеспрямовано йшли. Наше завдання - донести глядачам і читачам необхідну їм інформацію оперативно і зручним для них каналом, відповідаючи при цьому за її якість. Саме тому було прийнято рішення про створення єдиного новинного бренду «Сьогодні», - повідомив директор «Медіа Групи Україна» Євген Лященко.

Глядачі каналу «Україна» побачать абсолютно нову багатофункціональну студію інформаційної програми «Сьогодні». Студія оснащена високоякісним технічним обладнанням, що дозволяє здійснювати одночасно включення з декількох майданчиків, а завдяки новим дизайнерським рішенням з'явиться можливість парного ведення і присутності відразу декількох гостей в кадрі.

«Це не тільки нові можливості для глядачів і читачів. Ми таким чином послідовно реалізуємо ідею новин 24/7 - на наше переконання, найбільш затребуваний інформаційний формат для сучасної України», - додав генеральний продюсер інформаційного мовлення «Медіа Групи Україна» Олексій Мустафін.

ТОВ «Медіа Група Україна» – медіа-холдинг, який об'єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», телеканал «НЛО TV», «Індиго TV», тематичні канали «Футбол 1» і «Футбол 2», «Регіональну Медіа Групу» (канали «Донбас», «34 канал»,«Сигма»), сейлз-хаус «Медіапартнерство», компанію «Діджитал Скрінз»(OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанії «Теле Про», Front Cinema і холдинг «Сьогодні Мультимедіа». Власником медіа-холдингу ТОВ «Медіа Група Україна» є АТ «Систем Кепітал Менеджмент».

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