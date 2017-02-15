Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Rating (S&P) оцінює банківську систему України як високоризикову за методологією оцінки галузевих і країнових ризиків банківського сектора (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), повідомляється у звіті S&P.

"Незважаючи на певне поліпшення макроекономічної ситуації в Україні в 2016 році та її подальше поліпшення в 2017 році, ризик української банківської системи залишається одним із найвищих у світі, що відображено в її оцінці на рівні 10 (країни з найбільшими ризиками)", - йдеться в документі.

За даними агентства, ключовими чинниками високих фінансових та операційних ризиків для українських банків є, як і раніше, напружена ситуація на сході країни, а також політична нестабільність.

Окрім цього, банківська система України зазнає високого боргового тягаря суверена, якому в 2018 році має бути здійснено суттєві виплати за зовнішнім боргом, і високого рівня боргового навантаження корпоративного сектора, у якого близько 80% боргу в іноземній валюті.

Агентство очікує, що ризик банківської системи України надалі залишатиметься високим.

За оцінками S&P, українські банки в 2017 році покажуть дуже високий рівень кредитних втрат і проблемних кредитів. Банківська система, як і раніше, схильна до відпливу депозитів, її доступ до ринку капіталу обмежений.

Інституціональне поле, регулювання та прозорість діяльності в Україні також залишаються слабкими, що підтверджується рішенням влади країни націоналізувати ПриватБанк (Дніпро) з метою захисту заощаджень населення та гарантування стабільності банківського сектора, оскільки акціонери банку не змогли його капіталізувати.