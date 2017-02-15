Події

14:12 15.02.2017

До участі в конкурсі на будівництво комплексів із переробки відходів на Львівщині допущено 3 компанії

Конкурсна комісія з будівництва комплексів із переробки відходів у Львівській області ухвалила рішення про допуск до участі в конкурсі трьох компаній.

Згідно з ухваленим у середу рішенням, до участі в першому етапі конкурсу допущено компанію "ІЕК" (що претендує на ділянку в Дрогобицькому районі), а також компанії "Глассворк текнолоджі" та "Вейст менеджмент системз" (що претендують на ділянку біля міста Новий Розділ, на території колишнього гірничо-хімічного підприємства "Сірка").

Члени комісії проголосували за те, щоб не допускати до участі в конкурсі компанії "Гігаджоуль" та "Інтернешенел трейдінг" через те, що вони не надіслали всіх документів, передбачених умовами конкурсу.

"Як випливає з надісланої документації, всі допущені до участі в конкурсі компанії мають досвід будівництва об'єктів такого типу", - сказала під час засідання голова комісії, заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

За її словами, найближчими днями члени комісії вивчать надіслану документацію, а 22 лютого проведуть наступне засідання, під час якого планують заслухати представників фірм, допущених до конкурсу.

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