Події

14:33 15.02.2017

Тиск держорганів на імпортерів скрапленого газу призведе до монополізації ринку та підвищення цін - профільні асоціації

Тиск державних органів на імпортерів скрапленого газу призведе до руйнування сталої системи постачання України моторним паливом, монополізації ринку та зростання цін для споживачів, констатується у спільній заяві Української асоціації скрапленого газу (УАСГ) та Нафтогазової асоціації України (НАУ), що об'єднують найбільших постачальників нафтопродуктів та скрапленого газу.

"На сьогодні ми можемо констатувати спроби зупинити роботу найбільших імпортерів скрапленого газу руками Служби безпеки України, яка за цілковитої відсутності підстав уже ініціювала припинення зовнішньоекономічної діяльності 16 імпортерів пропан-бутану", - йдеться в заяві з посиланням на президента УАСГ Станіслава Батраченка.

Як зазначили в асоціаціях, проблеми в окремих учасників ринку на митниці розпочалися ще в серпні 2016 року, а в листопаді вони стали масовими. Уже понад три місяці тривають ініційовані СБУ перевірки імпортного газу на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин у лабораторіях, які, на думку УАСГ і НАУ, не мають можливості виявити такі речовини.

"Не припиняється переслідування і тих партій, які пройшли перевірки якості: на початку лютого "Укрзалізниця" за вказівкою СБУ заблокувала пересування 161 залізничної цистерни для обстеження на предмет несправності та мінування. Днями перші вагони було повернено в обіг, оскільки перевірки очікувано не виявили якихось відхилень від нормативів. Не викликає сумнівів, що метою описаних "заходів" є завдання постачальникам збитків і примушення до відмови від своєї комерційної діяльності", - йдеться в заяві.

На думку УАСГ і НАУ, наказ МЕРТ №154 про призупинення ЗЕД найбільших постачальників газу підтверджує зроблений вище висновок.

В асоціаціях зазначили, що наявні бар'єри для імпортерів скрапленого газу вже спровокували зростання цін на автогазозаправних станціях на початку 2017 року.

"Ми можемо стати свідками руйнування конкурентної моделі ринку, яку було відновлено після 2014 року. Потерпілими в цій ситуації буде не лише бізнес, а й споживачі, для яких подібні проблеми ринку завжди обертаються зниженням якості та зростанням цін", - резюмує голова НАУ Дмитро Кулик.

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