ГПУ розбереться з використанням формул "Роттердам +" і "Баумгартен+" при закупівлі вугілля та газу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір розібратися з формули формування ціни при закупівлі вугілля і газу.

"Як генпрокурор я минулого тижня дав розпорядження провести дослідчу перевірку матеріалів про формування тарифів з так званим "Роттердам +" в Національній комісії регулювання енергетики. Я, зрештою, під посадою зобов'язаний встановити істину, чи дійсно вугілля закуповується в Україні за так званою формулою "Роттердам +", - заявив генпрокурор на брифінгу в Києві в середу.

Він також повідомив, що має заявами щодо використання формули "Баумгартен+" при закупівлях газу і чекає задовільних відповідей на запитання.

"Ми закуповуємо газ за формулою "Баумгартен+". НАК "Нафтогаз" купує газ у європейських фірм за ціною "Баумгартен+" і доставка в Україну. У мене є заяви про те, що газ насправді не відходить від території України на захід далі, ніж на 10 км від словацького кордону (з Україною – ІФ). Питання: за що платиться 40 євро за доставку з Австрії в Україну? Тому ми маємо намір провести дослідчу перевірку", - сказав генпрокурор.

При цьому Ю. Луценко пообіцяв: "Якщо пояснення будуть незадовільні, то ми почнемо кримінальні провадження і будемо розбиратися з цією історією".

Генпрокурор наголосив, що спочатку ці факти будуть проаналізовані в рамках дослідчої перевірки, а якщо з'явиться необхідність, то буде розпочато кримінальне розслідування.

За його словами, за попередніми роз'ясненнями співробітників і керівників Кабінету Міністрів, формула "Роттердам+" не застосовується в Україні, оскільки за нею вартість тонни вугілля становить понад 5 тис. грн, а зараз, на підставі рішень НКРЕКП, вартість становить близько 1,5 тис. грн.

"Тим не менш, у мене виникає питання: НКРЕКП, відповідно до своїх функціональних обов'язків..., перевірило ці тарифи: яка собівартість вугілля, яка рентабельність, які витрати на транспортування, чи немає зловживання монопольним становищем", - сказав генпрокурор.

Також Ю. Луценко додав, що також перевірку має здійснити Антимонопольний комітет України.