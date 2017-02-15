Кабмін у четвер доручить головам обладміністрацій розробити графіки споживання електроенергії в пікові години - Зубко

Уряд України в четвер доручить головам облдержадміністрацій спільно з обленерго та промисловими підприємствами розробити план-графік споживання електроенергії з метою зменшення її споживання в пікові години навантаження, повідомив віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко

"Завтра ми віддамо доручення главам обласних адміністрацій разом з обленерго з промисловими підприємствами розробити план-графік споживання, для того щоб зменшити споживання саме у пікові години навантаження", - сказав він на позачерговому засіданны Кабінету Міністрів у середу.

За його словами, згідно з протоколом засідання Антикризового енергетичного штабу найбільші промислові області - Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська і Чернігівська - вже провели штаби з надзвичайних ситуацій для того, щоб ще раз переглянути плани-графіки, погодинні графіки навантаження і ще раз подивитися на генерувальны потужності в цих областях.

"Але це не стосується лише промислових регіонів, це стосується всіх областей, які сьогодні споживають електроенергію. Тому завтра будуть надані відповідні рекомендації, яким чином переглянути режим і як забезпечити споживання в пікові години навантаження", - наголосив Г. Зубко.