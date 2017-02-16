"Опоблок" вимагає скасувати надзвичайні заходи в енергетиці

Партія "Опозиційний блок" вимагає від влади скасувати надзвичайні заходи в енергетичному секторі, введені 15 лютого Кабінетом Міністрів, і вирішити кризу поставок вугілля за допомогою припинення блокади транспортних шляхів на Донбасі.

"Нинішня криза в енергетиці - штучна. Незаконна блокада радикалами транспортних шляхів на Донбасі, що триває вже кілька тижнів, - це наслідок бездіяльності влади. Не бажаючи застосовувати закон щодо злочинців, які влаштували блокаду, влада поставила під загрозу нормальне життя українців. (...) Кризу поставок вугілля необхідно вирішувати не за рахунок віялових відключень для звичайних громадян, а через припинення блокади транспортних шляхів на Донбасі", - йдеться в заяві партії, поширеній у четвер.

Таким чином, "Опозиційний блок" вимагає скасувати режим НС в енергетичному секторі та відновити його стабільну роботу.

Як повідомлялося, Кабмін 15 лютого на позачерговому засіданні запровадив надзвичайні заходи в енергосистемі України. Згідно з оприлюдненим на урядовому порталі розпорядженням №103-р, надзвичайні заходи діють протягом одного місяця з моменту його опублікування.