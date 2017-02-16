Бойовики вночі обстріляли Авдіївку, один будинок згорів, 8 – пошкоджено

Бойовики вночі завдали артилерійського удару по житловому сектору в старій частині Авдіївки (Донецька обл), у результаті руйнувань зазнали приватні будинки, одне домоволодіння знищено вогнем, інформації про жертв і постраждалих немає.

Як повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, під вогнем виявився район, розташований неподалік від промислової зони. Осколки пошкодили 8 будинків місцевих жителів, а на вулиці Колосова унаслідок прямого попадання повністю згорів приватний будинок.

Слідчо-оперативна група поліції перебуває на місці події, надає допомогу мирним жителям і документує наслідки обстрілу бойовиків.

За всіма фактами Авдіївске відділення поліції відкрило кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.