Авдіївку і Краматорськ відвідав посол Ватикану – Жебрівський

Для потреб мешканців Авдіївки з фонду акції "Пама для України" буде виділено EUR200 тис, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський за підсумками візиту апостольського нунція Клаудіо Ґуджеротті до Краматорська в середу.

"Як ви пам'ятаєте, в минулому році Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги жителям України, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями. По всій Європі було зібрано тоді 16 млн євро. Папа Франциск особисто дав 5 млн євро для підтримки українців", - написав П. Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, К. Ґуджеротті приїхав до Краматорська після відвідування м. Авдіївка. "Посол Ватикану приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити жителям Донецької області підтримку і солідарність, а також передати благословення від Папи Римського Франциска", - написав голова обладміністрації.

За словами П. Жебрівського, під час розмови з К. Ґуджеротті той сказав: "Україна-велика країна і важливо не те, чи любить вас хтось чи ні, а важливо, щоб ви самі плекали почуття любові один до одного, солідарність і взаємоповага. А те, що ви це вмієте, ви дуже добре засвідчили всьому світу на Майдані три роки тому".