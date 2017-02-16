Порошенко назвав блокаду залізничних колій на Донбасі дестабілізуючим фактором для України

Президент України Петро Порошенко охарактеризував як дестабілізуючий фактор перекриття залізничних колій сполучення з тимчасово окупованими територіями на Донбасі.

"Дестабілізуючим фактором в останні дні, на жаль, стало перекриття залізничних колій сполучення з тимчасово окупованими територіями і спроби повної економічної блокади", - сказав П. Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, у Києві в четвер.

Президент зазначив, що він приймає емоції суспільства, яке "втомилося від кількох років війни". "Але політиканам, які цієї емоції скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару, я ніколи не пробачу цинізму і безвідповідальності", - сказав П. Порошенко.

Глава держави додав, що влада обов'язково знайде шляхи розблокування поставок вугілля з непідконтрольних територій. "Ми захистимо права громадян України і по цей бік, і по той бік лінії зіткнення. Я не дозволю демагогам створювати в країні образ держави, де панує анархія і отаманщина. І не дозволю дестабілізувати ситуацію в зоні АТО, і не дозволю розкладати фронт – адже це те, чого від нас чекає ворог", - резюмував П. Порошенко.