В ЄС закликали припинити блокаду поставок вугілля з окупованих територій Донбасу

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало припинити блокаду поставок вугілля з окупованих територій Донбасу.

"Блокада залізничного сполучення між контрольованими державною владою територіями і ОРДЛО суперечить інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи держвлади тимчасово не здійснюють своїх повноважень", - йдеться в коментарі представництва ЄС, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Диппредставництво закликає причетних до блокади негайно припинити її. "Влада в свою чергу має вирішити цю проблему якомога швидше", - зазначено в повідомленні.

Згідно з інформацією, блокада зменшує обсяги поставок вугілля з окупованих територій, також виникає ризик нормального функціонування електростанцій. "Це, у свою чергу, може призвести до енергетичної кризи, яка загрожує громадянам України по обидва боки лінії розмежування", - зазначили в диппредставництві.

У коментарі відзначається важливість прозорого руху товарів через лінію розмежування, що сприятиме боротьбі з нелегальною міграцією і контрабандою. "Ми закликаємо українську владу посилити свої зусилля в цій сфері", - йдеться в коментарі.

В ЄС також наголосили, що Мінські домовленості залишаються основою мирного і довгострокового вирішення конфлікту з повагою суверенітету і територіальної цілісності України.