ПриватБанк долучився до програми надання "теплих" кредитів

ПриватБанк (Дніпро) долучився до програми кредитування тепломодернізації та підвищення енергоефективності в житловому секторі України, повідомляється в прес-релізі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Угоду про співробітництво у рамках урядової програми "теплих" кредитів підписали голова Держенергоефективності Сергій Савчук та голова ПриватБанку Олександр Шлапак 16 лютого 2017 року.

Таким чином, кількість банків-учасників програми зросла до чотирьох: окрім ПриватБанку, відповідні кредити надають Укргазбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк (усі - Київ).

У Держенергоефективності переконані, що участь у програмі посилить конкуренцію між банками, що, у свою чергу, стимулюватиме зниження їх вартості для домогосподарств та ОСББ, а також сприятиме підвищенню якості обслуговування.