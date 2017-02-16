Події

16:28 16.02.2017

Поліція затримала трьох людей, які намагалися напасти на директора Інституту нацпам’яті В’ятровича

Поліцейські затримали трьох людей, які в четвер удень намагалися напасти на директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В’ятровича.

"Була спроба нападу. Трьох людей було затримано. З ними працює слідча група Шевченківського району", - сказав начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в Києві в четвер, відповідаючи на запитання журналістів.

В.В’ятрович же написав про інцидент на своїй сторінці у Facebook: "Якісь "хворі" в масках стояли перед Укрінформом, де мав відбутися мій звіт. Троє з них кинулися на мене - невдало для них. Зараз затримані поліцією. Звіт відбувся. А "хворим", напевно, таки варто частіше відвідувати спортзал".

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