Порошенко: Україна збільшила частку атомної енергетики з 47% до 60%

Україна значно збільшила частку атомної енергетики в загальному енергобалансі країни останнім часом, повідомив президент країни Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в четвер.

"Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили частку атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тонн вугілля, якого більше не потребує Україна", - зазначив П.Порошенко.

При цьому глава Української держави висловив упевненість, що ці кроки дають змогу вийти на бажаний результат.