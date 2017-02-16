Події

17:26 16.02.2017

Енергосистема України до середини березня зможе стабільно працювати без відключення споживачів

Об'єднана енергосистема України до 15-20 березня зможе стабільно працювати без будь-яких відключень електроенергії споживачам, повідомив голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Можемо гарантувати, що при поточному режимі роботи і температурах, які є, до 15-20 березня ніхто не відчує на собі конкретних результатів цього надзвичайного стану", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці компанії у Facebook.

За його словами, запаси антрацитового вугілля нині на складах енергогенерувальних компаній ТЕС становлять понад 800 тис. тонн, а на складах ТЕЦ - більше ніж 100 тис. тонн.

Він наголосив, що запровадження надзвичайного стану якраз і спрямоване на те, щоб не було віялових відключень, а були, у разі погіршення ситуації, контрольовані відключення.

За його словами, нині антрацитові ТЕС споживають близько 30 тис. тонн на добу і планується довести це споживання до 20 тис. тонн на добу.

В.Ковальчук також зазначив, що якихось відключень і після 15 березня можна буде уникнути у разі, якщо побутові споживачі споживатимуть на 10% менше електроенергії в пікові години та близько 10% промислових підприємств перейдуть на нічний режим роботи.

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